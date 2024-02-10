خدعة بصرية.. أكرم عفيف يلفت الانتباه باحتفالية الساحر (فيديو)
احتفل أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، بهدفه الذي أحرزه في شباك الأردن، بشكل مميز، خلال المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.
وسجل هدف قطر الأول أمام الأردن، أكرم عفيف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء بعد تصويبة على يمين حارس النشامي.
وتحصلت قطر على ركلة جزاء من مراوغة رائعة لـ"عفيف"، قبل أن يدفعه أرضًا اللاعب عبد الله نصيب في الدقيقة 20.
وبعد تسجيله الهدف أخرج عفيف ورقة تحمل صورته من جوربه، ليقوم بهزها وكأنها خدعة بصرية سحرية ليظهر حرف الـ"S" باللغة الإنجليزية.
وتساوى أكرم عفيف بهدفه في مرمى الأردن مع العراقي أيمن حسين في صدارة هدافي بطولة كأس آسيا قطر 2023 برصيد 6 أهداف.
ووصل منتخب قطر للمشهد الختامي في البطولة بعد تفوقه على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز "النشامى" نظيره الكوري الجنوبي بثنائية.