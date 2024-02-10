خدعة بصرية.. أكرم عفيف يلفت الانتباه باحتفالية الساحر (فيديو)

احتفل أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، بهدفه الذي أحرزه في شباك الأردن، بشكل مميز، خلال المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.

وسجل هدف قطر الأول أمام الأردن، أكرم عفيف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء بعد تصويبة على يمين حارس النشامي.

وتحصلت قطر على ركلة جزاء من مراوغة رائعة لـ"عفيف"، قبل أن يدفعه أرضًا اللاعب عبد الله نصيب في الدقيقة 20.