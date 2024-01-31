فيران توريس يخرج باكيًا بعد إصابته في مباراة برشلونة وأوساسونا (فيديو)
سقط فيران توريس لاعب نادي برشلونة على الأرض، وخرج مصابًا، خلال مباراة فريقه ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.
ويستضيف برشلونة نظيره أوساسونا ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.
وبعد 6 دقائق فقط من اللعب، خسر البلوغرانا فيران توريس، الذي أُصيب، وتم استبداله بفيرمين وهو يبكي.
فيران توريس سقط بمفرده بعد سباق مع أحد لاعبي المنافس، وكل شيء يدل على أنه خلل عضلي. ويبدو أنه أُصيب في الجزء الخلفي من فخذه.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.