فيران توريس يخرج باكيًا بعد إصابته في مباراة برشلونة وأوساسونا (فيديو)

ويستضيف برشلونة نظيره أوساسونا ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وبعد 6 دقائق فقط من اللعب، خسر البلوغرانا فيران توريس، الذي أُصيب، وتم استبداله بفيرمين وهو يبكي.

فيران توريس سقط بمفرده بعد سباق مع أحد لاعبي المنافس، وكل شيء يدل على أنه خلل عضلي. ويبدو أنه أُصيب في الجزء الخلفي من فخذه.