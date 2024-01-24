كشف عقوبة أودينيزي بعد العنصرية تجاه ماينان حارس ميلان
أعلن قاضٍ في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن أودينيزي سيخوض مباراة على أرضه من دون جمهور بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها مايك ماينان حارس مرمى ميلان، خلال مباراة الفريقين، يوم السبت الماضي، في مدينة أوديني.
وأصدر القاضي القرار بناء على تقارير حكم المباراة وكذلك مكتب المدعي العام.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد: "بالنسبة لحدث بهذا الحجم والخطورة، فإن عقوبة خوض مباراة من دون جمهور ربما تطبق".
ونبه الفرنسي ماينان حكم المباراة قبل مغادرة الملعب بسبب الهتافات العنصرية المتكررة من الجماهير المحلية، وتبعه زملاؤه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، ثم عاد إلى مرماه بعد دقائق معدودة.
ودعا لاعب منتخب فرنسا، يوم الأحد، إلى محاسبة "النظام بأكمله" في منشور على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، بمن في ذلك من وجهوا له الإساءة ومن رأوا كل ما حدث ولم يفعلوا شيئا، ونادي أودينيزي والسلطات.
وذكر أودينيزي، في بيان، أن النادي يدين كل أشكال التمييز، مضيفا أنه "سيتعاون مع جميع سلطات التحقيق لضمان الاستيضاح الفوري لتفاصيل الحادث".
وحددت الشرطة في أوديني، أمس الإثنين، هوية رجل عمره 46 عاما، كان من بين من رددوا عبارات عنصرية ضد اللاعب الفرنسي الدولي.
وقال فرانكو كولافينو، المدير العام لأودينيزي، إن النادي يقترح فرض عقوبة حظر مدى الحياة على دخول استاده بحق من تثبت إدانته من المشجعين بتوجيه إساءات عنصرية لماينان.
ويخوض أودينيزي المباراة المقبلة على ملعبه في مواجهة مونزا في الثالث من فبراير شباط المقبل.
ويحتل أودينيزي المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفارق نقطة واحدة فوق مراكز الهبوط.