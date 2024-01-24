كشف عقوبة أودينيزي بعد العنصرية تجاه ماينان حارس ميلان

أعلن قاضٍ في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن أودينيزي سيخوض مباراة على أرضه من دون جمهور بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها مايك ماينان حارس مرمى ميلان، خلال مباراة الفريقين، يوم السبت الماضي، في مدينة أوديني.

وأصدر القاضي القرار بناء على تقارير حكم المباراة وكذلك مكتب المدعي العام.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد: "بالنسبة لحدث بهذا الحجم والخطورة، فإن عقوبة خوض مباراة من دون جمهور ربما تطبق".

ونبه الفرنسي ماينان حكم المباراة قبل مغادرة الملعب بسبب الهتافات العنصرية المتكررة من الجماهير المحلية، وتبعه زملاؤه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، ثم عاد إلى مرماه بعد دقائق معدودة.