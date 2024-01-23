قناة ريال مدريد تشن هجوما على تشافي
رد خيسوس ألكايد، مدير قناة ريال مدريد، على تصريحات تشافي هيرناندز مدرب برشلونة حول أخطاء التحكيم التي حدثت خلال مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني.
وهاجم تشافي حكم مباراة ريال مدريد وألميريا ملمحا إلى توجه لمنح لقب الدوري الإسباني إلى ريال مدريد.
وقال تشافي : "لقد رأيت ذلك. إذا تحدثنا، فسيعاقبوننا... لكن الجميع شاهد ذلك. لقد قلت بالفعل إن هناك أشياء لا تناسبني، وأنه سيكون من الصعب جدًّا الفوز بهذه البطولة".
وقال ألكايد ردًّا على تشافي: "من الغريب أن تشافي هيرنانديز يجد الأشياء التي تحدث في الدوري الإسباني غريبة، لكنه يجد من الطبيعي أنه خلال مسيرته الكروية بأكملها، لمدة 20 عامًا، قام ناديه بدفع 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام الأسبق "نيغريرا".
وتابع : "خلال مسيرة تشافي بأكملها، 600 مباراة بألقابهم المختلفة كان برشلونة يدفع أموالا لنائب رئيس لجنة الحكام، ونحن لا نقول ذلك، القاضي والمدعي العام والحرس المدني يقولون ذلك".
وواصل : "تلك المباريات الـ 600 موضع شك، إنها الحقيقة. ناديه متهم بشأن نزاهة تلك المباريات جميعا".
وأردف: "أعتقد أن تشافي هيرنانديز يسعى لتبرير الموسم السيئ، موسم برشلونة لا يسير على ما يرام، إنهم على بعد 7 نقاط من صدارة الدوري، وقد عانوا ضد فرق متواضعة".
وأضاف: "لقد رأى الكوكب كله كيف هو أداء برشلونة وكيف هو أداء ريال مدريد".
وختم مدير تلفزيون ريال مدريد قائلا: "كل هذا مجرد ستار من الدخان لتبرير كل ما يحدث، وحتى لا نتحدث عن قضية نيغريرا التي يتم التحقيق بها من قبل القاضي والحرس المدني ومكتب المدعي العام".