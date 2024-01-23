قناة ريال مدريد تشن هجوما على تشافي

وقال تشافي : "لقد رأيت ذلك. إذا تحدثنا، فسيعاقبوننا... لكن الجميع شاهد ذلك. لقد قلت بالفعل إن هناك أشياء لا تناسبني، وأنه سيكون من الصعب جدًّا الفوز بهذه البطولة".

وقال ألكايد ردًّا على تشافي: "من الغريب أن تشافي هيرنانديز يجد الأشياء التي تحدث في الدوري الإسباني غريبة، لكنه يجد من الطبيعي أنه خلال مسيرته الكروية بأكملها، لمدة 20 عامًا، قام ناديه بدفع 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام الأسبق "نيغريرا".

وتابع : "خلال مسيرة تشافي بأكملها، 600 مباراة بألقابهم المختلفة كان برشلونة يدفع أموالا لنائب رئيس لجنة الحكام، ونحن لا نقول ذلك، القاضي والمدعي العام والحرس المدني يقولون ذلك".

وواصل : "تلك المباريات الـ 600 موضع شك، إنها الحقيقة. ناديه متهم بشأن نزاهة تلك المباريات جميعا".