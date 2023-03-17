رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو لقائمة منتخب البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024

استدعى المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي لقائمة المنتخب المشاركة ضد ليختنشتاين وآيسلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وأحاط الغموض مسيرة رونالدو مع منتخب البرتغال، بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بالخسارة أمام المغرب حيث لم يكشف رونالدو موقفه من الاعتزال وقد أتم رونالدو 38 الشهر الماضي.