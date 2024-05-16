عقبة وحيدة تعترض مفاوضات الشباب السعودي مع ديبالا

دخل مسؤولو نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة ومكثفة للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب روما الإيطالي ، في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن وجود اتصالات مكثفة بالفعل بين مسؤولي الشباب وممثلي اللاعب الأرجنتيني لإقناعه بالرحيل للدوري السعودي، بداية من الموسم الجديد، وارتداء قميص الليوث.

وتلوح في الأفق عقبة وحيدة تعترض المفاوضات بين اللاعب وإدارة الشباب تتمثل في رغبة النجم الأرجنتيني في توقيع عقد لمدة 3 مواسم، بينما عرضت إدارة النادي السعودي على نجم روما التعاقد لمدة موسمين.

ويشمل عقد ديبالا مع روما شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل مقابل سداد 12 مليون يورو، حال أراد فسخ عقده والتوقيع لفريق آخر خارج إيطاليا.

ويسعى مسؤولو نادي الشباب لإعادة تكوين صفوف الفريق بصفقات عالمية، بعدما تعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو بجانب المخضرم إيفان راكيتيتش نجم منتخب كرواتيا السابق.

ويكمل ديبالا في شهر نوفمبر المقبل عامه 31 مع دخوله في الموسم الأخير في عقده مع روما الإيطالي.

وأحرز النجم الأرجنتيني 13 هدفاً في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، خلال 26 مباراة، كما صنع 6 أهداف لزملائه.

وانضم ديبالا إلى روما في صيف 2022 قادماً من يوفنتوس في صفقة انتقال حر، كما سبق له الدفاع عن ألوان باليرمو في الدوري الإيطالي.

وساهم ديبالا في تحقيق لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، خلال النسخة التي أقيمت في قطر.

وكشف تقرير سابق لصحيفة (كورييرو ديلو سبورت) عن غموض الرؤية حول مستقبل ديبالا مع فريق العاصمة، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني عانى من بعض الإصابات، خلال الموسم الماضي.

ورغم أن ديبالا يعد من العناصر الأساسية في خطة المدرب دانييلي دي روسي، إلا أن مسألة بقائه مع الفريق محل شك.