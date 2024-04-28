موعد مباراتي الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وتعادل الزمالك مع دريمز سلبيا في القاهرة الأسبوع الماضي، ليصعد إلى النهائي بمجموع المباراتين.

افتتح حمزة التونسي المثلوثي التسجيل للضيوف بعد 12 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد (زيزو) ليضعها بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.

وضاعف سامسون أكينيولا تقدم الزمالك بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لمست يد الحارس قبل أن تسكن شباكه.

ثم حسم مصطفى شلبي الفوز للزمالك بهدف ثالث بتسديدة من وضع انفراد في الدقيقة 59.