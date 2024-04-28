موعد مباراتي الزمالك في نهائي الكونفدرالية
صعد نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأحد، ليفوز 3-صفر على مضيفه دريمز الغاني.
وتعادل الزمالك مع دريمز سلبيا في القاهرة الأسبوع الماضي، ليصعد إلى النهائي بمجموع المباراتين.
افتتح حمزة التونسي المثلوثي التسجيل للضيوف بعد 12 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد (زيزو) ليضعها بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.
وضاعف سامسون أكينيولا تقدم الزمالك بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لمست يد الحارس قبل أن تسكن شباكه.
ثم حسم مصطفى شلبي الفوز للزمالك بهدف ثالث بتسديدة من وضع انفراد في الدقيقة 59.
يلعب الزمالك في نهائي عربي خالص مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام في وقت لاحق اليوم.
وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) احتساب نتيجة مباراة اتحاد العاصمة حامل اللقب ونهضة بركان في ذهاب قبل النهائي لصالح الفريق المغربي 3-صفر بعدما تعذر إقامة اللقاء بسبب خلاف حول قميص الفريق المغربي.
وسيقام نهائي الكونفدرالية 2024 في شهر مايو المقبل، حيث سيلعب الزمالك في "الجزائر أو الغرب" مباراة الذهاب يوم 10 مايو.
أما مباراة الإياب ستقام يوم 17 مايو على استاد القاهرة الدولي.
وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية عام 2019 بفوزه بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان.