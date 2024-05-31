فليك يقلب الموازين في مستقبل نجم برشلونة
حسم الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، مستقبل أحد نجوم الفريق في الموسم المقبل.
وتولى فليك قيادة البارسا خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز الذي رحل عن منصبه بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله أي بطولة مع الفريق الكتالوني.
وكشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية عن قرار حاسم من جانب هانز فليك تجاه اللاعب رونالد أراوخو مدافع الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن فليك متمسك تمامًا ببقاء أراخو، ورفض فكرة التفريط في خدماته خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وتغيرت خطط برشلونة بشأن أراوخو بعدما كان مرشحًا بقوة للمغادرة مع اقتراب عقده من النهاية ودخوله في صدام سابق مع المدرب تشافي.
وأكدت صحيفة (سبورت) أن فليك طلب في أول اجتماع مع إدارة برشلونة بقاء أراوخو مدافع منتخب أوروغواي والاحتفاظ بخدماته في الموسم المقبل.
وينتهي عقد أراوخو في صيف 2026، وارتبط اسمه بالرحيل عن برشلونة بعد تلقيه اتصالات من عدة أندية على رأسها بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وأكد فليك حاجته للمدافع أراوخو؛ لأنه يملك السرعات، موضحًا أنه إذا اضطر برشلونة لبيع أحد مدافعيه فلن يسمح برحيل اللاعب الأوروغوياني لقناعته بقدراته في الجانب الدفاعي.
وكانت النية تتجه لبيع أراوخو في الصيف المقبل للاستفادة من عائد بيعه، ولكن إدارة برشلونة أصبحت مطالبة بالحفاظ على اللاعب وتلبية طلب فليك.