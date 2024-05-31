فليك يقلب الموازين في مستقبل نجم برشلونة

حسم الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، مستقبل أحد نجوم الفريق في الموسم المقبل.

وتولى فليك قيادة البارسا خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز الذي رحل عن منصبه بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله أي بطولة مع الفريق الكتالوني.