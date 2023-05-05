رغم المخاطرة بهزيمة تشيلسي للمباراة السابعة تواليًا.. لامبارد "لا يشعر بالألم"

وسيقود الهداف التاريخي للنادي اللندني فريقه أمام بورنموث المتألق، غدًا السبت، مع إمكانية تراجعه في ترتيب الدوري أكثر من مركزه 12 حاليًا.

وقال لامبارد للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه واللاعبين مهتمون، لكن الوضع يجب أن يُنظر إليه في سياق العقود الزمنية الأخيرة.

وأضاف: "أنا لا أتألم، وكنت جزءًا من هذا النادي خلال فترة نجاح كبيرة، لذلك عندما ترى مثل هذه التقلبات في اللعبة، يمكن لأي رياضة أن تمنحك لحظات من الحظ العثر، وأعتقد أننا في تشيلسي كنا محظوظين للغاية لمدة 20 عامًا".

وأضاف: "ليس الأمر بالنسبة لي شخصيًا أن أجلس وأشعر بالأذى كثيرًا أكثر ما هو الإجراء الذي يخرجك من هذا الوضع".

وتابع: "الأداء والنتائج هذا الموسم لن تقودنا إلى دوري أبطال أوروبا، ولن يضعنا ذلك ربما في المراكز الثمانية الأولى أو أي شيء آخر، لكنه سيكون مثل الخطوة الأولى الصغيرة".

وواصل: "بالطبع ربما لا يرغب كل المشجعين بسماع ذلك، لكن هذه هي الحقيقة".