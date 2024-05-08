سر بكاء حكم مباراة سان جيرمان ودورتموند بعد نهايتها (صورة)
كشفت تقارير صحفية عن سر دخول دانييلي أورساتو، الحكم الذي أدار مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، مساء أمس الثلاثاء، في نوبة بكاء عقب اللقاء.
وتأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه 1-صفر على مضيفه باريس سان جيرمان بفضل هدف ماتس هوملز، يوم الثلاثاء، ليفوز 2-صفر في مجموع المباراتين.
وسيلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام، مساء الأربعاء، بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.
ورصدت بضع صور الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وهو يذرف الدموع مع إطلاق صافرة النهاية.
ووفقًا لِما ذكره موقع "losblancoslive"، فإن مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند كانت آخر مواجهة سيديرها أورساتو في دوري أبطال أوروبا قبل الاعتزال.
وسيُدير أورساتو، البالغ من العمر 48 عامًا، مباريات يورو 2024 وستكون تلك آخر بطولة في مسيرته قبل أن يعلّق صافرته.
وبدأ التحكيم عام 2010 وأدار مباريات في كؤوس العالم وبطولات اليورو.
وخلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، تعرض لانتقادات من قبل قائد كرواتيا لوكا مودريتش بعد خسارته في نصف النهائي أمام الأرجنتين، ووصفه لاعب الوسط بأنه "واحد من أسوأ الحكام" ووصم أداءه بأنه "كارثة".
وهو واحد من 18 حكمًا من جميع أنحاء أوروبا سيشاركون في بطولة اليورو في ألمانيا هذا الصيف.