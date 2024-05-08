سر بكاء حكم مباراة سان جيرمان ودورتموند بعد نهايتها (صورة)

كشفت تقارير صحفية عن سر دخول دانييلي أورساتو، الحكم الذي أدار مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، مساء أمس الثلاثاء، في نوبة بكاء عقب اللقاء.

وتأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه 1-صفر على مضيفه باريس سان جيرمان بفضل هدف ماتس هوملز، يوم الثلاثاء، ليفوز 2-صفر في مجموع المباراتين.

وسيلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام، مساء الأربعاء، بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.

ورصدت بضع صور الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وهو يذرف الدموع مع إطلاق صافرة النهاية.