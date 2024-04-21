تحذيرات لتين هاغ حال خسارة مانشستر يونايتد أمام كوفنتري
حذرت تقارير صحفية الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من خسارته، اليوم الأحد، أمام نظيره كوفنتري سيتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفاز يونايتد على ليفربول بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بربع النهائي وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد.
فيما أطاح كوفنتري سيتي بمنافسه وولفرهامبتون بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ذاته من المسابقة المحلية.
ويتطلع مانشستر يونايتد لمواصلة مغامراته في البطولة، بالفوز على كوفنتري سيتي والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، أمًلا في حصد اللقب المحلي.
وقالت صحيفة "standard" في تقرير لها، اليوم، إن "الخسارة أمام كوفنتري ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش مسيرة إريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد".
وأشارت الصحيفة إلى السير جيم راتكليف ومديريه التنفيذيين يقومون بمراجعة كل الأمور في النادي لتقديم "الأفضل في فئته" في جميع أجزاء مؤسسته.
وشددت الصحيفة: "الهزيمة أمام كوفنتري، الذي حقق فوزًا مثيرًا على وولفرهامبتون بهدفين في الوقت الإضافي للوصول إلى هذه النقطة، يمكن أن تعني نهاية تين هاغ".
ولا يتبقى لفريق مانشستر يونايتد سوى لقب كأس الاتحاد، للمنافسة عليه الموسم الجاري، بعد خسارة السباق على بطولة الدوري الإنجليزي والابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
كما خرج يونايتد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تذيّل ترتيب المجموعة الأولي في دور المجموعات.