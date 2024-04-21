تحذيرات لتين هاغ حال خسارة مانشستر يونايتد أمام كوفنتري

حذرت تقارير صحفية الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من خسارته، اليوم الأحد، أمام نظيره كوفنتري سيتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز يونايتد على ليفربول بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بربع النهائي وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد.

فيما أطاح كوفنتري سيتي بمنافسه وولفرهامبتون بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ذاته من المسابقة المحلية.