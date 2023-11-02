قرعة دور الـ8 لكأس خادم الحرمين: النصر يصطدم بالشباب والهلال يواجه التعاون

وسيحل الاتحاد المتوج باللقب للمرة الأخيرة، العام 2018، ضيفًا على الفيصلي بطل نسخة 2021، بعدما نجحا في إقصاء الفيحاء والنجمة على الترتيب.

أما أبها الذي تأهل لدور الثمانية في مفاجأة مدوية بعد فوزه على الأهلي 2-1، فسيستقبل الخليج الذي أقصى العدالة بفوزه 2-صفر.