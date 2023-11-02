قرعة دور الـ8 لكأس خادم الحرمين: النصر يصطدم بالشباب والهلال يواجه التعاون
أسفرت قرعة دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم عن مواجهة نارية بين الشباب والنصر، فيما سيواجه الهلال نظيره التعاون المنتشي بنتائجه المميزة هذا الموسم في الدوري السعودي.
وجاءت المباراة الأولى في القرعة بين الشباب بطل كأس الملك 3 مرات والذي تأهل لهذا الدور بعدما فاز على الفتح 2-1، ونظيره النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويغيب اللقب عن خزائن النصر، منذ 1990، وهي المرة الأخيرة التي توج فيها بطلاً لهذه المنافسة من بين 6 مرات حققها في تاريخه.
وسيواجه الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة منافسه التعاون المنتشي بنتائجه المميزة في الدوري السعودي للمحترفين إذ يحتل المركز الثالث بعد مرور 11 جولة برصيد 24 نقطة.
وسيحل الاتحاد المتوج باللقب للمرة الأخيرة، العام 2018، ضيفًا على الفيصلي بطل نسخة 2021، بعدما نجحا في إقصاء الفيحاء والنجمة على الترتيب.
أما أبها الذي تأهل لدور الثمانية في مفاجأة مدوية بعد فوزه على الأهلي 2-1، فسيستقبل الخليج الذي أقصى العدالة بفوزه 2-صفر.