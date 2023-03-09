كيليان مبابي يثير الجدل حول مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

خرج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة إيابا أمام بايرن ميونخ 2-0، وكان قد خسر مباراة الذهاب أيضا في ملعبه 1-0، ليفشل الفريق الباريسي مرة أخرى في تحقيق حلمه بالتتويج باللقب القاري.

وأثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد الإقصاء من دور الـ16 للعام الثاني على التوالي.

وعلق مبابي بعد المباراة في تصريحات إعلامية: "هل يجب علي أن أعيد النظر في مستقبلي؟ لا، أنا هادئ. الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بلقب الدوري الفرنسي، وبعده سنرى".