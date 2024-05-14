سبب استقالة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي

أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد اللليبي لكرة القدم أحمد الباشا، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه بالمكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة، وذلك لأسباب أسباب صحية وعائلية، وفق قوله.

وفي رسالة الاستقالة التي وجهها إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، أعرب أحمد الباشا عن شكره لمجلس إدارة الاتحاد لثقتهم به وعدم تدخلهم في قرارات اللجنة خلال فترة توليه رئاستها التي بدأت في أكتوبر الماضي.

ورغم أن الأسباب الواردة في رسالة باشا لإعلان استقالته لم تخرج عن الظروف الخاصة والطوارئ الصحية، إلا أن الأوضاع التي شهدتها اغلب مباريات الدوري الليبي للمحترفين، واحتجاجات الأندية على قرارات لجنة المسابقات كانت الدافع الرئيسي وراء استقالة رئيس لجنة المسابقات بالدوري، والتي أفرزت تعرضه إلى ضغوطات كبيرة وصلت إلى رسائل تهديد في الفترة الأخيرة من بعض الأندية.