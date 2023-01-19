تقارير: تروا الفرنسي يقدم عرضًا رسميًا لضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال

يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

وانتقل سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقال الشتوية الماضية قادمًا من نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وتعاقدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع عبد الحميد بعقد احترافي ينتهي، في يناير 2025، بلغت قيمته ما يقارب من 4.2 مليون ريال في الموسم الواحد.

وقدّم لاعب الهلال أداءً مميزًا لفت أنظار الجميع خلال مباريات المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وبولندا، والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية والثالثة من مونديال كأس العالم.