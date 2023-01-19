تقارير: تروا الفرنسي يقدم عرضًا رسميًا لضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال
كشفت تقارير صحيفة عن تلقي سعود عبد الحميد لاعب الهلال عرضًا رسميًا من نادي تروا الفرنسي للانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت صحيفة "الشرق" إن نادي تروا الفرنسي يرغب في التعاقد مع سعود عبد الحميد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي قدَّم عرضًا للاعب السعودي بقيمة 4 ملايين يورو لكسب خدمات عبد الحميد بعد أن استشارت إدارة النادي الفرنسي هيرفي رينارد، حيث أوصى بالتعاقد مع اللاعب.
وشددت على أن الهلال يتجه لرفض العرض الفرنسي، نظرًا لعدم وجود بديل لسعود في مركزه بالإضافة إلى عدم قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
وانتقل سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقال الشتوية الماضية قادمًا من نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.
وتعاقدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع عبد الحميد بعقد احترافي ينتهي، في يناير 2025، بلغت قيمته ما يقارب من 4.2 مليون ريال في الموسم الواحد.
وقدّم لاعب الهلال أداءً مميزًا لفت أنظار الجميع خلال مباريات المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وبولندا، والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية والثالثة من مونديال كأس العالم.