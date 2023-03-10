باريس سان جيرمان يفكر في شراء استاد فرنسا

وبحسب الصحيفة يقدر سعر استاد فرنسا بحوالي 600 مليون يورو، لكن قد يتعين إضافة سعر التجديد بقائمة إجمالية تقارب مليار يورو.

ولعدة سنوات، كان باريس سان جيرمان ومجلس المدينة يناقشان تمديد العقد بينهما حيث كان كل شيء يسير على ما يرام حتى غيرت عمدة باريس آن هيدالغو رأيها.

وفي يناير قال عضو في مجلس المدينة: "من الواضح جدًا أن بارك دي فرانس (حديقة الأمراء) ليس معروضا للبيع، وأوضح أنه لن يتم بيعه، وأن هذا موقف نهائي لأنه "تراث استثنائي للباريسيين".