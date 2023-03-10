باريس سان جيرمان يفكر في شراء استاد فرنسا
قالت صحيفة "لوباريزيان" اليوم الجمعة إن باريس سان جيرمان قد يشتري استاد فرنسا.
وبينما كانت المفاوضات مع مجلس المدينة متوترة لأسابيع حول الاستحواذ على "حديقة الأمراء"، أكد النادي أنه مرشح لشراء ملعب فرنسا، الواقع في سان دوني.
وأوضح مصدر من النادي لصحيفة "لوباريزيان": "نحن مرشحون للدعوة لتقديم العطاءات".
وبحسب الصحيفة يقدر سعر استاد فرنسا بحوالي 600 مليون يورو، لكن قد يتعين إضافة سعر التجديد بقائمة إجمالية تقارب مليار يورو.
ولعدة سنوات، كان باريس سان جيرمان ومجلس المدينة يناقشان تمديد العقد بينهما حيث كان كل شيء يسير على ما يرام حتى غيرت عمدة باريس آن هيدالغو رأيها.
وفي يناير قال عضو في مجلس المدينة: "من الواضح جدًا أن بارك دي فرانس (حديقة الأمراء) ليس معروضا للبيع، وأوضح أنه لن يتم بيعه، وأن هذا موقف نهائي لأنه "تراث استثنائي للباريسيين".
ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" فإن ممثلي مدينة باريس يعتقدون أن باريس سان جيرمان ليس لديه خيار جاد آخر سوى البقاء في حديقة الأمراء.
ومن جانب باريس سان جيرمان الخطة الأولى لا تزال لشراء حديقة الأمراء وتوسيعه، لكن هناك حل ثان وهو بناء ملعب جديد في الضواحي الغربية للعاصمة.
لكن هذا الخيار اتضح أنه أكثر تعقيدًا وتكلفة مما كان متوقعا.
وقالت "لوباريزيان" إن باريس سان جيرمان يواصل التنقيب والتفكير، ويعد شراء استاد فرنسا فرصة حقيقية أمام إدارة النادي.
ويتسع استاد فرنسا لـ80 ألف متفرج.
وأفادت "لوباريزيان": بأن العائق قد لا يكون ماليا، حيث تريد الدولة أن يحافظ ملعب فرنسا على تنوعه واستضافة الحفلات والمباريات لفريقي كرة القدم والرجبي الفرنسي.
وقبل أيام كشفت صحيفة "ليكيب" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط بشكل جدي لشراء استاد فرنسا.
وتم افتتاح ملعب فرنسا قبل أشهر قليلة من استضافة فرنسا كأس العالم 1998.