نجم ريال مدريد غاضب من أنشيلوتي

وأضافت الشبكة، أن لونين يشعر بأن لديه كل الحق في إبداء غضبه من أنشيلوتي، بعدما كان الحارس الأوكراني من العناصر الأساسية هذا الموسم، ولعب دورا كبيرا في مباراة ربع النهائي أمام مانشستر سيتي بتصديه لركلتي ترجيح، ومباراة نصف النهائي بتصديات حاسمة أمام الهداف الإنجليزي لبايرن ميونخ هاري كين، ليصل بالفريق إلى نهائي "ويمبلي".

وقدم ريال مدريد عقدا جديدا للحارس الأوكراني، عارضا بقاءه مع الفريق حتى العام 2029، لكن لونين سيكون مترددا في قبول العرض حسب ما ذكرته "ريليفو"، ليستمر الغموض حول موقف الحارس الدولي الأوكراني من تجديد عقده مع النادي الملكي.

ووفقا للمصادر ذاتها، يبدو من المستبعد أن يستعيد أندريه لونين مكانه في مرمى الريال حتى مع انطلاق موسم 2024 ـ 2025، مع عودة كورتوا إلى التشكيلة بعد شفائه من الإصابة.

وقرر الجهاز الفني لريال مدريد، استبعاد حارس المرمى أندري لونين بشكل مؤقت، من حسابات التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسافر مع النادي يوم الخميس إلى لندن، وفقا لتقارير إخبارية، لكن الحارس الأوكراني قد يسافر بمفرده إلى لندن، يوم الجمعة، إذا اختفى خطر العدوى لديه تماما وفق المصادر ذاتها.

ويلتقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي الشهير في نهائي دوري الأبطال 2023 ـ 2024، حيث يطمح الريال للقب عدد 15، فيما يحلم دورتموند باللقب الثاني في تاريخه.