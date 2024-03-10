أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

ويحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مواجهة مصيرية بسباق المنافسة على لقب هذا الموسم.

وفي الدقيقة 24، وضع ستونز فريقه في المقدمة، بعد متابعة ضربة ركنية في غفلة من دفاعات الليفر، وأحرز الهدف الأول للسيتي.

ومع بداية الشوط الثاني تعادل ماك أليستر لليفربول من ركلة جزاء.