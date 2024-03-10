أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)
تقدم جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي، بهدف في شباك ليفربول، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مواجهة مصيرية بسباق المنافسة على لقب هذا الموسم.
وفي الدقيقة 24، وضع ستونز فريقه في المقدمة، بعد متابعة ضربة ركنية في غفلة من دفاعات الليفر، وأحرز الهدف الأول للسيتي.
ومع بداية الشوط الثاني تعادل ماك أليستر لليفربول من ركلة جزاء.
يذهب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ولاعبوه، إلى ملعب أنفيلد وعيونهم على استعادة الصدارة، حيث يحتل حامل لقب الموسم الماضي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب الصدارة.
وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 1/1 على ملعب الاتحاد، وشهد مشادة حامية في نهايته بين جوارديولا وداروين نونيز مهاجم ليفربول، الذي يمر بانتعاشة فنية كبيرة في الفترة الحالية بتسجيله 8 أهداف، مع ثلاث تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات.