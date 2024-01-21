حظوظ المنتخبات العربية في التأهل لدور الـ16 في كأس أفريقيا

أنهت المنتخبات العربية الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير.

ولم تقدم المنتخبات العربية ما كان متوقعًا منها في دور المجموعات، خاصة منتخبي مصر والجزائر، اللذين لم يحققا أي فوز في أول جولتين.

وحصد كل من منتخب مصر والجزائر نقطتين بالتعادل في أول جولتين، حيث تعادل منتخب مصر، البطل التاريخي لكأس أفريقيا، مع موزمبيق وغانا، وبنتيجة 2/2 في كل مرة.