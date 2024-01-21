حظوظ المنتخبات العربية في التأهل لدور الـ16 في كأس أفريقيا
أنهت المنتخبات العربية الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير.
ولم تقدم المنتخبات العربية ما كان متوقعًا منها في دور المجموعات، خاصة منتخبي مصر والجزائر، اللذين لم يحققا أي فوز في أول جولتين.
وحصد كل من منتخب مصر والجزائر نقطتين بالتعادل في أول جولتين، حيث تعادل منتخب مصر، البطل التاريخي لكأس أفريقيا، مع موزمبيق وغانا، وبنتيجة 2/2 في كل مرة.
وتعادل منتخب الجزائر 1/1 مع أنغولا ثم 2/2 مع بوركينا فاسو.
في المقابل تعادل منتخب تونس 1/1 مع مالي بعد أن افتتح مشواره في كأس أفريقيا بالخسارة 0/1 أمام ناميبيا، ليحصد نسور قرطاج نقطة وحيدة.
وخسر منتخب موريتانيا 0/1 أمام بوركينا فاسو و2/3 أمام أنغولا، ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة.
وفاز منتخب المغرب في الجولة الأولى على تنزانيا بنتيجة 3/0 قبل أن يتعادل 1/1 مع جمهورية الكونغو ليحصد 4 نقاط من جولتين.
فرص مصر
ولحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية سيلعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر، الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16، والفوز يعني تأهل مصر إلى دور الـ16 كثاني المجموعة.
أما حال تعادل مصر مع الرأس الأخضر سيرتبط التأهل ضمن المركز الثاني لرفاق محمد صلاح مع نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.
وحال خسارة مصر في الجولة الأخيرة سيدخل المنتخب حسابات معقدة للتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وفي كأس أفريقيا يتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، ويتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث، في حين يغادر منتخبان فقط من أصحاب المركز الثالث.
فرص الجزائر
وسيلعب منتخب الجزائر مباراة مصيرية أمام موريتانيا، يوم الثلاثاء، ويحتاج منتخب الجزائر للفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة الرابعة، مع فوز أنغولا أو بوركينا فاسو ليتأهل محاربو الصحراء في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وأي نتيجة غير ذلك ستعني دخول منتخب الجزائر، بطل أفريقيا 1990 و2019، في حسابات معقدة للتأهل إلى دور الـ16 فالتعادل يدخل الجزائر في حسابات معقدة جدا للتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، بينما تعني الخسارة خروج الجزائر من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.
فرص موريتانيا
وفي المجموعة ذاتها يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على الجزائر مع انتظار بقية النتائج على أمل التأهل للدور الثاني ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
فرص تونس
وبعدما حصد نقطة وحيدة من أول جولتين يحتاج منتخب تونس للفوز على جنوب أفريقيا، للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة الخامسة
وفقد منتخب تونس الفرصة في التأهل متصدرًا المجموعة ما يعني أن بإمكانه التأهل لدور الـ16 كصاحب المركز الثاني أو ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
ويحتل منتخب تونس المركز الثالث، وخسارته في الجولة الأخيرة تعني خروجه من الدور الأول، بينما فوزه يعني تأهله إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
أما نتيجة التعادل فتدخل تونس في حسابات معقدة جدًا للتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
فرص المغرب
ويملك منتخب المغرب 4 نقاط من أول جولتين، ويتصدر ترتيب المجموعة السادسة بانتظار نتيجة زامبيا وتنزانيا، وهو المنتخب العربي الأفضل حتى الآن.
وسيلعب أسود الأطلس مع زامبيا في الجولة الأخيرة، وسيضمن الفوز تأهل رابع كأس العالم 2022 إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة.
ويمكن لمنتخب المغرب التأهل لدور الـ16 متصدرًا حال التعادل في الجولة الأخيرة لكن ذلك سيكون مرتبطًا بنتائج بقية المنتخبات.
بينما سيدخل أسود الأطلس حسابات صعبة حال الخسارة أمام زامبيا للتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وتبدأ منافسات دور الـ16 في كأس أفريقيا يوم السبت 27 يناير.