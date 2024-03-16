العراقي علي الحمادي يسجل ثنائية بعد نزوله بدقائق (فيديو)

سجل العراقي علي الحمادي، ثنائية لفريق إبسويتش تاون الإنجليزي في فوزه على شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

وأصبح الحمادي أول لاعب عراقي في التاريخ ينضم لنادٍ في دوري الشامبيونشيب الإنجليزي.

وانضم المهاجم العراقي إلى إبسويتش تاون قادما من ويمبلدون الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وجاءت ثنائية الحمادي في الدقيقتين 80 و90 بعد دخوله من على مقاعد البدلاء.