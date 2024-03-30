نسبته في الفوز 100%.. تعرف على مدرب برشلونة أمام لاس بالماس
سيكون أوسكار هيرنانديز شقيق ومساعد تشافي مدربا لبرشلونة، أمام لاس بالماس، اليوم السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.
وسيقود أوسكار هيرنانديز أمام لاس بالماس لطرد شقيقه تشافي أمام أتلتيكو مدريد، وسيغيب الأخير مباراتين بقرار من لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن أوسكار هيرنانديز سيدير ست مباريات لبرشلونة، وذلك بسبب طرد أو إيقاف تشافي.
وذكرت الصحيفة أن تشافي تعرض للطرد مرتين، وحصل على 22 بطاقة صفراء في 132 مباراة رسمية مع برشلونة.
وأوضحت أن تشافي يثق تمامًا في أوسكار؛ إذ من الشائع رؤيتهما يتحدثان في المنطقة الفنية خلال المباريات.
وعادةً ما يتدخل أوسكار في جوانب مختلفة من مباريات برشلونة، ففي كثير من الأحيان يكون هو المسؤول عن إعطاء التعليمات التكتيكية والتقييمات للاعبين الذين يدخلون.
كما يلعب أوسكار، البالغ من العمر 47 عاما، دورًا مهمًا في تدريبات برشلونة.
وذكرت "سبورت" أن أوسكار حقق الفوز خمس مرات في خمس مباريات، أدار فيها برشلونة بنسبة فوز تبلغ 100%.
وأدار أوسكار خمس مباريات لبرشلونة، وكانت أمام إنتر ميامي، وفالنسيا، وقادش وفياريال، وريال مايوركا، وخلال هذه المباريات سجل لاعبو برشلونة 14 هدفا، وتلقت شباك الفريق ثلاثة أهداف.
يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 64 نقطة من 29 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.