نسبته في الفوز 100%.. تعرف على مدرب برشلونة أمام لاس بالماس

سيكون أوسكار هيرنانديز شقيق ومساعد تشافي مدربا لبرشلونة، أمام لاس بالماس، اليوم السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وسيقود أوسكار هيرنانديز أمام لاس بالماس لطرد شقيقه تشافي أمام أتلتيكو مدريد، وسيغيب الأخير مباراتين بقرار من لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن أوسكار هيرنانديز سيدير ست مباريات لبرشلونة، وذلك بسبب طرد أو إيقاف تشافي.

وذكرت الصحيفة أن تشافي تعرض للطرد مرتين، وحصل على 22 بطاقة صفراء في 132 مباراة رسمية مع برشلونة.

وأوضحت أن تشافي يثق تمامًا في أوسكار؛ إذ من الشائع رؤيتهما يتحدثان في المنطقة الفنية خلال المباريات.