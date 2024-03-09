بالدرجات.. إمام عاشور يكتسح تقييم لاعبي الأهلي والزمالك وشيكابالا الأسوأ
تربع إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا، خلال مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، بعد قيادة المارد الأحمر للتتويج بالبطولة.
وسجل الأهلي هدفين متأخرين، ليفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، ويتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر لكرة القدم، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.
وسجل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للبطل التاريخي للكأس في الدقيقة 84 بتسديدة مباشرة؛ إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي (أفشة)، الذي ضاعف النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
كما حصد شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أقل تقييم للدرجات بين اللاعبين.
وفيما يلي تقييم لاعبي الأهلي والزمالك
الأهلي
مصطفى شوبير 7
محمد هاني 6
رامي ربيعة 6
علي معلول 6
محمد عبدالمنعم 7
إمام عاشور 8
كريم نيدفيد6
عمرو السولية 6
كهربا 6
حسين الشحات 6
بيرسي تاو 6
أفشة 8
عمر كمال 6
مروان عطية 6
الزمالك
محمد عواد 6
حمزة المثلوثي 6
محمود عبدالمجيد 6
أحمد فتوح 6
عبدالله السعيد 6
دونجا 7
زيزو 6
أوباما 6
مصطفى شلبي 6
ناصر منسي 6
شيكابالا 5
سيف الجزيري 5
ناصر ماهر 5