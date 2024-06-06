حسام حسن يصدم شوبير

منتخب مصر يسعى للابتعاد بصدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم عندما يواجه بوركينا فاسو غدًا الخميس في الجولة الثالثة في أول مباراة رسمية "للفراعنة" تحت قيادة الهداف التاريخي حسام حسن.

وأعلن حسام حسن تشكيل مباراة اليوم، والذي خلا من اسم مصطفى شوبير، حيث سيجلس الحارس الشاب احتياطيًا لزميله محمد الشناوي.

وجاء هذا القرار بمثابة الصدمة لمصطفى شوبير، والذي تألق في الآونة الأخيرة وقاد الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، في غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وفيما يلي تشكيل منتحب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم

الوسط: محمود حسن "تريزيغيه" - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمد هاني.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.