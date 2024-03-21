رد ناري من لامين يامال على أنباء "تزوير عمره"
سخر لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا من الأنباء التي ترددت أخيرا حول تزوير عمره.
وغزت مواقعَ التواصل الاجتماعي صور لمنشورات ورقية قديمة زعم مروجوها أنها تؤكد أنه ربما هناك تزوير في عمر يامال.
وحسب المنشورات المتداولة، فإن عمر لامين يامال عام 2015 كان 10 أعوام؛ ما يعني أنه سوف يكمل 20 عاما في تاريخ ميلاده القادم وليس 17 عاما كما هو معروف حاليا؛ إذ ولد اللاعب في 2007 وفق الأوراق الرسمية.
واستندت المنشورات إلى ارتداء يامال الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات وقتها ـ حسب المنشور ـ قميص برشلونة الخاص بموسم 2015/16.
رد يامال..
وفي مقطع فيديو نشره حساب منتخب إسبانيا رد يامال حول عمره ضاحكا :" لامين: 16 سنة. أو لا 30".
مزاعم كاذبة
ووفقا لتقارير، فإن المنشورات التي تم تداولها قد نشرت في عام 2017 وليس 2015؛ ما يعني أن عمر اللاعب المعروف حاليا صحيح، بخلاف أن يامال مولود في إسبانيا؛ ما ينسف فكرة احتمالية تزوير عمره، لأن حالات تزوير العمر باتت تكتشف بسهولة الآن حتى في أفريقيا، فما بالك أوروبا.
وتوجد على موقع يوتيوب مقاطع فيديو منشورة ليامال عام 2021 تتحدث عن موهبته وأن عمره مازال 13 عاما فقط، ما يعني أن اللاعب مازال بعمر الستة عشر عاما، وهو عمره الحقيقي.