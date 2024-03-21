رد ناري من لامين يامال على أنباء "تزوير عمره"

واستندت المنشورات إلى ارتداء يامال الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات وقتها ـ حسب المنشور ـ قميص برشلونة الخاص بموسم 2015/16.

رد يامال..

وفي مقطع فيديو نشره حساب منتخب إسبانيا رد يامال حول عمره ضاحكا :" لامين: 16 سنة. أو لا 30".

مزاعم كاذبة

ووفقا لتقارير، فإن المنشورات التي تم تداولها قد نشرت في عام 2017 وليس 2015؛ ما يعني أن عمر اللاعب المعروف حاليا صحيح، بخلاف أن يامال مولود في إسبانيا؛ ما ينسف فكرة احتمالية تزوير عمره، لأن حالات تزوير العمر باتت تكتشف بسهولة الآن حتى في أفريقيا، فما بالك أوروبا.