إشارة مثيرة من علي البليهي لجمهور النصر بعد هدف ميتروفيتش (فيديو)

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفًا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، أمس الجمعة، ليلغي هدفًا سجله أوتافيو بعد مرور 24 ثانية فقط من بداية المباراة، ويبقى البطل دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه معززًا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو الماضي.

وكان الهلال يمنّي النفس بمواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري والوصول للفوز رقم 25 على التوالي بالمسابقة.

لكن النصر الوصيف حرمه منذ ذلك ليبقى الفارق بينهما 12 نقطة قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك السعودية في آخر فرصة لفريق الهداف رونالدو لتحقيق بطولة رسمية هذا الموسم بعدما استهل الموسم بالفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال. وأبدى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال ارتياحه للحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة في الدوري.