منتخب الإمارات يتأهل إلى كأس آسيا بفوز كبير على اليمن

تأهلت الإمارات إلى كأس آسيا 2027 والمرحلة الثالثة من التصفيات‭‭ ‬‬المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوزها بثلاثية نظيفة على مضيفها اليمن، بينما انتصرت البحرين بالنتيجة ذاتها على ضيفتها نيبال، اليوم الثلاثاء.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة من 4 مباريات لتتصدر المجموعة المؤهلة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، لتتقدم بثلاث نقاط على البحرين فيما يحتل اليمن المركز الثالث وله 3 نقاط، وتتذيل نيبال المجموعة بلا أي نقطة.

ومنح فابيو ليما التقدم للإمارات، في المباراة التي أقيمت في السعودية، بتسديدة متقنة من ركلة حرة في الدقيقة 14 قبل إضافة الهدف الثاني بتصويبة من مدى قريب بعدها بثماني دقائق.