إجراء جديد في تدريبات الترجي قبل مواجهة أسيك

وفرض الترجي أجواءً مغلقة على جميع حصصه التدريبية بمركب النادي طيلة الاسبوع الجاري، حتى موعد سفره لكوت ديفوار.

وكان الترجي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب رادس.

وطالب النادي في بيان نشره على صفحته فيسبوك جماهيره التي ستحضر مباراة العودة في أبيدجان، بعدم إلقاء الشماريخ أو أي نوع من المقذوفات لتفادي عقوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم.