مباريات اليوم في كأس أفريقيا والدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني:

لاس بالماس VS ريال مدريد، الساعة 18:15، على قناة beIN Sports HD 1.

برشلونة VS فياريال، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS إمبولي، الساعة 20:00، على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان VS بولونيا، الساعة 22:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

أوغسبورغ VS بايرن ميونخ، الساعة 17:30، على قناة beIN Sports HD 5.

بايرن ليفركوزن VS بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 5.