لاعبو ريال مدريد
لاعبو ريال مدريدرويترز

مباريات اليوم في كأس أفريقيا والدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباريات مرتقبة على مستوى كأسي أفريقيا والدوري الإسباني والإيطالي

تترقب جماهير كرة القدم مباريات قوية، اليوم السبت، على مستوى أفريقيا وأوروبا.

وتفتتح اليوم السبت مباريات دور الـ16 في كأس أفريقيا، وتُلعب مباريات مهمة في الدوري الإسباني والإيطالي والألماني.

وفيما يلي مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):

كأس أفريقيا:

أنغولا VS ناميبيا، الساعة 20:00، على قناة beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

نيجيريا VS الكاميرون، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

مباريات اليوم
مباريات اليومإرم نيوز

الدوري الإسباني:

لاس بالماس VS ريال مدريد، الساعة 18:15، على قناة beIN Sports HD 1.

برشلونة VS فياريال، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS إمبولي، الساعة 20:00، على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان VS بولونيا، الساعة 22:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

أوغسبورغ VS بايرن ميونخ، الساعة 17:30، على قناة beIN Sports HD 5.

بايرن ليفركوزن VS بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 5.

الدوري الألماني
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
كأس أمم أفريقيا 2023

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