تضم 5 نجوم أفارقة.. تعرَّف على قائمة السفراء الـ11 لكأس العالم 2030

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، الذي ستحتضنه المغرب وإسبانيا والبرتغال في تنظيم ثلاثي مشترك عن قائمة السفراء المميزين الذين سيتم اعتمادهم رسميًا للترويج للنسخة الرابعة والعشرين من النهائيات والتي تضم 11 نجمًا، من بينهم لاعبة واحدة.

وعلى هامش حفل الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال 2030، الذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة، الثلاثاء، أعلنت اللجنة المنظمة للنهائيات تعيين 11 نجمًا في تاريخ الساحرة المستديرة سيكونون برتبة سفراء المونديال، ويتقدمهم أسطورة الكرة البرتغالية ومهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وضمت القائمة 5 لاعبين أفارقة، هم: نور الدين النيبت القائد السابق لأسود الاطلس، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، فضلاً عن غزلان شباك لاعبة المنتخب النسائي المغربي، كما ضمت قائمة السفراء النجم التوغولي السابق ومهاجم ريال مدريد سابقًا إيمانوال أديبايور.

وتشمل القائمة أيضًا كلاً من النجوم البرتغاليين: لويس فيغو، وكريستيانو رونالدو، ودولوريس سيلفا، وتضم كذلك الإسبانيين أندريس أنييستا بطل العالم 2010 مع منتخب لاروخا، وألفارو موراتا، بجانب "إيران باريديس" مدافعة منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم للكرة النسائية 2023.