احتفال هيستيري من أرتيتا بعد هدف آرسنال الثالث في ليفربول (فيديو)

واستغل آرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه 3-1 ويشدد الخناق على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، كانت النتيجة تشير لتقدم آرسنال 2/1، ونجح لياندرو تروسار في تسجيل الهدف الثالث، لأصحاب الأرض، ونجح في تأمين الفوز للغانرز.

وبسبب هذا الهدف، احتفل أرتيتا بشكل "جنوني"، بعد أن قام بالجري على خط الملعب واحتفل بهيستيرية كبيرة أمام الجماهير في المدرجات.