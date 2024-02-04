احتفال هيستيري من أرتيتا بعد هدف آرسنال الثالث في ليفربول (فيديو)
احتفل ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بشكل جنوني، بعد تسجيل فريقه للهدف الثالث في مرمى ليفربول، خلال مباراة الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستغل آرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه 3-1 ويشدد الخناق على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، كانت النتيجة تشير لتقدم آرسنال 2/1، ونجح لياندرو تروسار في تسجيل الهدف الثالث، لأصحاب الأرض، ونجح في تأمين الفوز للغانرز.
وبسبب هذا الهدف، احتفل أرتيتا بشكل "جنوني"، بعد أن قام بالجري على خط الملعب واحتفل بهيستيرية كبيرة أمام الجماهير في المدرجات.
ورفع آرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي لديه مباراتان مؤجلتان.