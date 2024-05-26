أوساكا تهزم برونزيتي وتصعد للدور الثاني بفرنسا المفتوحة

فازت اليابانية نعومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى على الإيطالية غير المصنفة لوتشيا برونزيتي 6-1 و4-6 و7-5 في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد لتحقق فوزها الأول في ملاعب رولان جاروس منذ ثلاث سنوات.

وبعد عودتها هذا العام من عطلة أمومة استمرت 15 شهرا، خرجت أوساكا من الدور الأول في أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي لكن المصنفة الأولى عالميا سابقا بدت في طريقها للتقدم إلى الدور الثاني في باريس بعد التفوق على برونزيتي بفضل ضرباتها القوية من خط الخلفي.

وهيمنت أوساكا على المجموعة الأولى في المباراة التي أقيمت على ملعب فيليب شاترييه وحسمتها في غضون 28 دقيقة لكنها ارتكبت الكثير من لكن الأخطاء السهلة في المجموعة الثانية ما أتاح لبرونزيتي فرصة كسر إرسال منافستها والفوز بالمجموعة.

لكن اللاعبة اليابانية (26 عاما) استعادت إيقاعها في المجموعة الفاصلة وأتيحت لها فرصة كسر إرسال منافستها لتتقدم 5-صفر إلا أن أداءها تراجع مع محاولة برونزيتي المصنفة 67 عالميا للعودة إلى المباراة.

ونجحت أوساكا في كسر إرسال منافستها مرة أخرى في الشوط 11 قبل أن تحسم النتيجة وتضمن الاستمرار في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.