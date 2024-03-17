نتيجة قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي

وفي وقت سابق اليوم الأحد تأهل فريق تشيلسي للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-2.

وتأهل أمس السبت إلى نصف النهائي أيضًا كل من مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي.

وأجريت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد وجاءت نتائجها كتالي:

نصف النهائي الأول: كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد

نصف النهائي الثاني: مانشستر سيتي ضد تشيلسي