نتيجة قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي
أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4-3 بعد التمديد على ضيفه ليفربول، اليوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة العريقة.
وفي وقت سابق اليوم الأحد تأهل فريق تشيلسي للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-2.
وتأهل أمس السبت إلى نصف النهائي أيضًا كل من مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي.
وأجريت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد وجاءت نتائجها كتالي:
نصف النهائي الأول: كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد
نصف النهائي الثاني: مانشستر سيتي ضد تشيلسي
ومن المقرر أن تقام مباريات قبل النهائي على ملعب ويمبلي يومي 20 و21 أبريل/ نيسان القادم.
وسيقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا في ويمبلي يوم 25 مايو/ أيار، بعد ستة أيام من نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.