ممر شرفي للحكم الجزائري إلياس بوكواسة في مباراته الأخيرة قبل الاعتزال (فيديو)

في لفتة رائعة قام لاعبو ناديي مولودية الجزائر وبارادو بتنظيم ممر شرفي للحكم إلياس بوكواسة الذي أعلن اعتزاله رسميًّا عالم التحكيم، يوم السبت، بعد مشوار دام لأكثر من 17 عامًا، إذ كانت مواجهة الأمس هي الأخيرة له في الملاعب.

وكرمت إدارة مولودية الجزائر والمدرب باتريس بوميل الحكم بوكواسة، بعد إنهاء مسيرته التحكيمة، إلى جانب المدافع جمال بلعمري الذي منحه قميصه الشخصي.