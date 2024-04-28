ممر شرفي للحكم الجزائري إلياس بوكواسة في مباراته الأخيرة قبل الاعتزال (فيديو)
في لفتة رائعة قام لاعبو ناديي مولودية الجزائر وبارادو بتنظيم ممر شرفي للحكم إلياس بوكواسة الذي أعلن اعتزاله رسميًّا عالم التحكيم، يوم السبت، بعد مشوار دام لأكثر من 17 عامًا، إذ كانت مواجهة الأمس هي الأخيرة له في الملاعب.
وكرمت إدارة مولودية الجزائر والمدرب باتريس بوميل الحكم بوكواسة، بعد إنهاء مسيرته التحكيمة، إلى جانب المدافع جمال بلعمري الذي منحه قميصه الشخصي.
كما قام الحكم إلياس بوكواسة بدوره بإهداء المدرب بوميل نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى الفرنسية بعد اعتناقه مؤخرًا الدين الإسلامي.
وسجل زكريا نعيجي هدفًا قرب النهاية ليقود مولودية الجزائر لفوز صعب 1-صفر على نادي بارادو، يوم السبت، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المحلي لكرة القدم ليقترب "العميد" أكثر من التتويج باللقب.
ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بينما بقي نادي بارادو برصيد 36 نقطة في المركز الخامس.