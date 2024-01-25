تفاصيل إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ

وأضاف: "تم التعامل الفوري مع إصابة إمام عاشور عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور".

وأوضح: "أجرى إمام عاشور جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ وحالته الآن مستقرة وسيمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة".

ويعد إمام عاشور هو اللاعب الثالث الذي تم الإعلان عن إصابته من جانب منتخب مصر بعد محمد الشناوي، ومحمد صلاح.

وينتظر منتخب مصر وصيف المجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، لمواجهته في العاشرة مساء يوم الأحد القادم ضمن مباريات دور الـ 16 للبطولة القارية.

وعلم "إرم نيوز" أن اللاعب سقط على رأسه بقوة أثناء محاولة لعب كرة خلفية مزدوجة دون التحام من زملائه.