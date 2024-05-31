الهلال يواجه خطرًا كبيرًا أمام النصر

تشبع الهلال

في الأسابيع الماضية نال الهلال كل شيء ممكن محققًا الفوز بلقب الدوري السعودي الذهبي دون أي هزيمة وهو رقم هائل.

وحقق الفريق الفوز باللقب بعدما جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في موسم واحد، ومعها نجح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد أيضًا.

دع كل ذلك جانبًا، فالتكريم من قبل موسوعة غينيس في احتفالية الهلال بالموسم الناجح في المملكة إرينا كان بمثابة الزينة النهائية أعلى الكعكة بالنسبة لجماهير الزعيم.

كل ذلك قد يخلق في ظروف معينة حالة من التشبع بالإنجازات، وهو ما يأخذ الدوافع إلى درجة أقل بشكل تلقائي دون أي تعمد للتراخي أو التراجع.

وحال استسلم الهلال لمثل ذلك الشعور سيجد الفريق السعودي نفسه في موقف حرج أمام نظيره النصر الذي هو بكل تأكيد يملك دوافع أكبر بكثير.

النصر لم يفز على الهلال في أي مواجهة هذا الموسم، ولذلك دوافع العالمي ستكون أكبر بكثير، ولن يحدها سوى تفوق فني للهلال في أرض الملعب، وحتى هذا يعد أمرا مشكوكا فيه في الوقت الحالي.