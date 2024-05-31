الهلال يواجه خطرًا كبيرًا أمام النصر
يخوض الهلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد النصر في مواجهة مكررة للمرة السادسة هذا الموسم ما بين الودي والرسمي.
تلك المواجهة تختلف جملة وتفصيلًا عن المباريات السابقة كافة، فالفوز بها سيعني تتويج فريق وخسارة الآخر للقب هام للغاية.
اختلاف تلك المواجهة لا يأتي لكونها في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ولا كونها آخر مباريات الموسم أو أنها السادسة بين الفريقين.
ولكن الاختلاف يأتي من ظروف معينة قد تجعل الكفة تنقلب هذه المرة، بعد سيطرة مطلقة للهلال في المباريات الرسمية الماضية جميعها وهو ما تسرده (إرم نيوز) في السطور القادمة:
تشبع الهلال
في الأسابيع الماضية نال الهلال كل شيء ممكن محققًا الفوز بلقب الدوري السعودي الذهبي دون أي هزيمة وهو رقم هائل.
وحقق الفريق الفوز باللقب بعدما جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في موسم واحد، ومعها نجح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد أيضًا.
دع كل ذلك جانبًا، فالتكريم من قبل موسوعة غينيس في احتفالية الهلال بالموسم الناجح في المملكة إرينا كان بمثابة الزينة النهائية أعلى الكعكة بالنسبة لجماهير الزعيم.
كل ذلك قد يخلق في ظروف معينة حالة من التشبع بالإنجازات، وهو ما يأخذ الدوافع إلى درجة أقل بشكل تلقائي دون أي تعمد للتراخي أو التراجع.
وحال استسلم الهلال لمثل ذلك الشعور سيجد الفريق السعودي نفسه في موقف حرج أمام نظيره النصر الذي هو بكل تأكيد يملك دوافع أكبر بكثير.
النصر لم يفز على الهلال في أي مواجهة هذا الموسم، ولذلك دوافع العالمي ستكون أكبر بكثير، ولن يحدها سوى تفوق فني للهلال في أرض الملعب، وحتى هذا يعد أمرا مشكوكا فيه في الوقت الحالي.
تحسن النصر
في المواجهة الأخيرة بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين كاد أن ينجح النصر للمرة الأولى في الفوز على الهلال خلال الموسم الحالي.
العالمي تقدم بهدف لأوتافيو بصناعة كريستيانو رونالدو في وقت مبكر من عمر اللقاء، لكن الفريق فشل طوال 100 دقيقة من الوقت الأصلي والمحتسب بدلا من الضائع أن يضاعف النتيجة، على الرغم من أن الفرصة أتيحت لذلك عدة مرات.
حُسن استغلال النصر للفرص المتاحة له في مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون كلمة السر في التفوق على الهلال للمرة الأولى في مواجهة رسمية هذا الموسم.
هناك نمط واضح في مواجهات الفريقين هذا الموسم، وهو تعلم النصر وتطوره ضد الهلال، إذ خسر المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم خسر في موسم الرياض بهدفين دون رد.
وفي كأس السوبر فاز الزعيم بهدفين لهدف، وأخيرًا في الدوري تعادل الهلال في اللحظات الأخيرة بصعوبة بالغة ومن ركلة جزاء.
لو استمر ذلك النمط في التقدم فسيحقق النصر الفوز الأول الرسمي على الهلال في المباراة الأهم في الموسم والتي ستبقى عالقة في عقول الجماهير حتى يأتي موعد المباراة القادمة في الموسم الجديد.