وسط إجراءات أمنية مشددة.. شعلة الأولمبياد تصل مرسيليا (فيديو)

في وقت سابق، كان أسطول صغير من القوارب قد رحب بالسفينة بيليم على الشواطئ الفرنسية.

وقال ماكرون: "إنها تمثل نهاية الاستعدادات، الألعاب تصل إلى حياة الشعب الفرنسي. الشعلة هنا، يمكننا أن نفخر بذلك".

وقام حوالي 7000 من ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك قناصة ووحدات من الكلاب بتأمين الميناء القديم في مرسيليا، وهو ما يشكل اختبارا قويا لمنظمي باريس 2024 مع وجود فرنسا في أعلى حالات التأهب الأمني على خلفية جيوسياسية معقدة.

وقال ماكرون: "هناك مسألة أمنية ضخمة على المحك. سنكون مستعدين. سنكون في حالة تأهب حتى اللحظة الأخيرة".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "سنطبق مستويات لا سابق لها من الأمن.. الحياة مستمرة في مرسيليا لكن في ظروف أمنية على أعلى مستوى".

ومن مرسيليا، ستستمر الشعلة في رحلة مدتها 11 أسبوعا ستشهد عبورها عبر فرنسا وزيارة الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار في منطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى المحيطين الهندي والهادي.

وسيحمل الشعلة حوالي 10 آلاف شخص إجمالا قبل الوصول إلى باريس في 26 يوليو لحضور حفل افتتاح الألعاب.

وبدلاً من حفل الافتتاح التقليدي الذي يقام في الملعب، خططت فرنسا لإقامة عرض نهري أنيق على طول نهر السين بطول ستة كيلومترات، وينتهي عند سفح برج إيفل.