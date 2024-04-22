تعليق مثير من حساب برشلونة حول حكم الكلاسيكو (صورة)
أثار حساب برشلونة الرسمي على منصة "X" جدلاً بعد تغريدة مثيرة.
واكتفى حساب برشلونة بنشر رمز "عين" وذلك بعد قرار الحكم سيزار سوتو غرادو بعدم احتساب هدف لبرشلونة.
وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى أندري لونين حارس ريال مدريد وبدا أن الكرة دخلت المرمى.
وأوقف الحكم غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.
لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.
ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد في الكلاسيكو، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.
وتقدم أندرياس كريستينسن لبرشلونة من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها رافينيا في الدقيقة السادسة.
وتدخل باو كوبارسي على لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم سيزار سوتو غرادو ضربة جزاء سجل منها فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 18.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط أمام برشلونة.