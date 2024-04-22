تعليق مثير من حساب برشلونة حول حكم الكلاسيكو (صورة)

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد في الكلاسيكو، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وتقدم أندرياس كريستينسن لبرشلونة من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها رافينيا في الدقيقة السادسة.

وتدخل باو كوبارسي على لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم سيزار سوتو غرادو ضربة جزاء سجل منها فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 18.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط أمام برشلونة.