رودري يشيد بعقلية مانشستر سيتي الإيجابية في التعادل مع تشيلسي

قال رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إن فريقه ليس لديه ما يندم عليه بشأن أدائه خلال التعادل 4-4 مع تشيلسي في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، رغم التفريط في تقدمه ثلاث مرات في مباراة مثيرة.

وجاءت أهداف سيتي عبر إرلينغ هالاند ومانويل أكانجي ورودري، بينما سجل تياغو سيلفا ورحيم سترلينغ ونيكولاس جاكسون لتشيلسي قبل أن يشارك لاعب سيتي السابق كول بالمر في الأهداف بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورغم التعادل حافظ سيتي على صدارة المسابقة برصيد 28 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر.