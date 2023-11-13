رودري يشيد بعقلية مانشستر سيتي الإيجابية في التعادل مع تشيلسي
قال رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إن فريقه ليس لديه ما يندم عليه بشأن أدائه خلال التعادل 4-4 مع تشيلسي في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، رغم التفريط في تقدمه ثلاث مرات في مباراة مثيرة.
وجاءت أهداف سيتي عبر إرلينغ هالاند ومانويل أكانجي ورودري، بينما سجل تياغو سيلفا ورحيم سترلينغ ونيكولاس جاكسون لتشيلسي قبل أن يشارك لاعب سيتي السابق كول بالمر في الأهداف بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورغم التعادل حافظ سيتي على صدارة المسابقة برصيد 28 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر.
وقال رودري في مقابلة مع موقع سيتي على الإنترنت: "لم نستسلم أبدا. لم نضعف أو نتراجع أبدا. في النهاية هذا التعادل منحنا إمكانية تصدر الترتيب.
"إنها نقطة إيجابية. عندما تقدم كل شيء فلا يوجد شيء تندم عليه. لدينا عقلية إيجابية بالطبع.
"هذا الموسم مثل كل موسم، سيكون هناك صعود وهبوط. لكن علينا التأكد من أننا جميعا معا. حاليا نحن أفضل فريق في الدوري، لذلك علينا مواصلة العمل بالطريقة نفسها".
وقال بيب غوارديولا، مدرب سيتي، إن المباراة كانت "إعلانا جيدا" للدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف: "لقد كانت نتيجة عادلة، الفريقان لعبا من أجل الفوز".
وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في 25 نوفمبر الحالي عندما يواجه ليفربول صاحب المركز الثاني.