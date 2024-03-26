حكم بسجن رئيس الاتحاد الصيني السابق مدى الحياة

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لقبوله رشى تزيد على عشرة ملايين دولار عقب واحدة من أكبر تحقيقات مكافحة الفساد في الرياضة منذ سنوات.

وجاء الحكم الصادر على تشين سويوان في أعقاب تحقيقات مع أكثر من عشرة مسؤولين بارزين في كرة القدم منذ أواخر عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن حكم قضائي أن تشين تسبب في "أضرار جسيمة" لكرة القدم الصينية.

وقد عانت الرياضة منذ فترة طويلة من الفساد، والذي ألقى المشجعون باللوم فيه على الأداء الضعيف المستمر للمنتخب الوطني.

وفي العام 2012، حُكم على اثنين من الرؤساء السابقين لاتحاد كرة القدم نفسه بالسجن عشر سنوات ونصف السنة بتهمة الحصول على رشى.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن محكمة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد خلصت إلى أن تشين استغل مناصبه المختلفة في الفترة من 2010 إلى 2023، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاتحاد الصيني، لمساعدة الآخرين في الأمور المتعلقة بالتعاقد على المشاريع وعمليات الاستثمار وترتيبات الأحداث الرياضية.

وفي المقابل، قبل تشين أموالا وأشياء ثمينة تبلغ قيمتها أكثر من 81 مليون يوان (11.22 مليون دولار أمريكي).