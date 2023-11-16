رباعية محمد صلاح تقود مصر للانتصار 6-صفر على جيبوتي بتصفيات كأس العالم (فيديو)

وتصدرت مصر المجموعة الأولى ولها ثلاث نقاط قبل السفر لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر الجاري.

وكانت مباريات المجموعة الأولى افتتحت يوم الأربعاء، حيث تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع ضيفه منتخب سيراليون، فيما يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب غينيا بيساو غدا الجمعة بنفس الجولة.

ويلتقي منتخب مصر، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1930 و1990 و2018، مع مضيفه منتخب سيراليون، يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية للمجموعة، في حين يلعب منتخب جيبوتي مع ضيفه منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل.