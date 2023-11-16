رباعية محمد صلاح تقود مصر للانتصار 6-صفر على جيبوتي بتصفيات كأس العالم (فيديو)
سجل القائد محمد صلاح هدفين في كل شوط ليقود مصر لتحقيق فوز ساحق 6-صفر على ضيفتها جيبوتي على استاد القاهرة ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الخميس.
منح مهاجم ليفربول التقدم لمصر بعد 17 دقيقة من اللعب بعد تمريرة منخفضة من مصطفى محمد ليحولها صلاح بقدمه اليمنى في المرمى.
وبعدها بخمس دقائق جعل صلاح النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة عمر كمال عبد الواحد.
وفور العودة من الاستراحة، أضاف صلاح الهدف الثالث بتسديدة بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح.
وتعاون فتوح مع صلاح مجددا ليحرز رابع الأهداف بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى قبل 21 دقيقة من النهاية.
وتابع المهاجم مصطفى محمد تسديدة البديل محمود حسن (تريزيجيه) ليجعل النتيجة 5-صفر في الدقيقة 73.
واختتم تريزيغيه الأهداف بتسديدة منخفضة قبل قرب النهاية.
وتصدرت مصر المجموعة الأولى ولها ثلاث نقاط قبل السفر لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر الجاري.
وكانت مباريات المجموعة الأولى افتتحت يوم الأربعاء، حيث تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع ضيفه منتخب سيراليون، فيما يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب غينيا بيساو غدا الجمعة بنفس الجولة.
ويلتقي منتخب مصر، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1930 و1990 و2018، مع مضيفه منتخب سيراليون، يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية للمجموعة، في حين يلعب منتخب جيبوتي مع ضيفه منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل.