مصعب الجوير يعتذر لجمهور الهلال بعد تسجيله هدف الشباب (فيديو)
قدم مصعب الجوير، لاعب الهلال والمعار إلى الشباب، اعتذارا لجمهور "الزعيم" بعد تسجيله هدفا لليوث في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت.
وكان مصعب الجوير قد انتقل إلى الشباب معارا من الهلال حتى نهاية موسم 2023-24 الجاري.
وتقام مباراة الهلال والشباب على أرضية استاد نادي الشباب ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري السعودي.
وفي الدقيقة الثالثة من اللقاء تقدم الشباب عن طريق مصعب الجوير الذي سدد كرة قوية في شباك "الزعيم".
وعقب الهدف رفض الجوير الاحتفال لينهض من على الأرض ويتقدم باعتذار لجمهور الهلال.
ويتربع فريق الهلال على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة من 24 مباراة، بعد أن فاز في 22 مباراة وتعادل في مواجهتين، دون الوقوع في أي هزيمة، وسجل لاعبوه 72 هدفًا واستقبلوا 13 هدفًا فقط.
ويتواجد فريق الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 28 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 7 مواجهات وتلقى 10 هزائم.