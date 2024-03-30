مصعب الجوير يعتذر لجمهور الهلال بعد تسجيله هدف الشباب (فيديو)

قدم مصعب الجوير، لاعب الهلال والمعار إلى الشباب، اعتذارا لجمهور "الزعيم" بعد تسجيله هدفا لليوث في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت.

وكان مصعب الجوير قد انتقل إلى الشباب معارا من الهلال حتى نهاية موسم 2023-24 الجاري.

وتقام مباراة الهلال والشباب على أرضية استاد نادي الشباب ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من اللقاء تقدم الشباب عن طريق مصعب الجوير الذي سدد كرة قوية في شباك "الزعيم".

وعقب الهدف رفض الجوير الاحتفال لينهض من على الأرض ويتقدم باعتذار لجمهور الهلال.