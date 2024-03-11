خطوة "أخيرة وحاسمة" تقرب ريال مدريد من صفقة الموسم
كشفت تقارير صحفية ألمانية أحدث تطورات صفقة انتقال ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ الألماني، إلى نادي ريال مدريد الإسباني.
ووفقا لتقارير إسبانية سابقة، فإن ديفيز قرر الانتقال إلى ريال مدريد، لكن سكاي سبورتس تحدثت عن القصة بشكل آخر.
وحسب سكاي سبورتس الألمانية، ستُجرى محادثات جديدة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز هذا الأسبوع.
وطبقا للتقرير الذي نُشر اليوم الإثنين، سيُقدم بايرن ميونخ عقدا جديدا حتى عام 2029 براتب إجمالي يبلغ حوالي 11-13 مليون يورو سنوياً.
ويطلب ديفيز ما يصل إلى 20 مليون يورو راتبًا سنويًا من بايرن ميونخ.
وشددت سكاي سبورتس على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن رحيل ديفيز الصيفي سيصبح حتمياً، إذ لا يرغب بايرن ميونخ في تركه يرحل مجانًا الصيف الذي يليه.
ويرى ريال مدريد أن السعر العادل لشراء ديفيز هو 40 مليون يورو، بينما يريد بايرن ميونخ إضافة 20 أخرى على الأقل لهذا المبلغ من أجل السماح برحيله.
ويرغب ريال مدريد في إضافة صفقة مدوية لدعم مركز الظهير الأيسر، بالإضافة للقدوم المتوقع لكيليان مبابي الصيف القادم أيضا.
وبدأ بايرن ميونخ بالفعل البحث عن ظهير أيسر جديد.