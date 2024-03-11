خطوة "أخيرة وحاسمة" تقرب ريال مدريد من صفقة الموسم

وطبقا للتقرير الذي نُشر اليوم الإثنين، سيُقدم بايرن ميونخ عقدا جديدا حتى عام 2029 براتب إجمالي يبلغ حوالي 11-13 مليون يورو سنوياً.

ويطلب ديفيز ما يصل إلى 20 مليون يورو راتبًا سنويًا من بايرن ميونخ.

وشددت سكاي سبورتس على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن رحيل ديفيز الصيفي سيصبح حتمياً، إذ لا يرغب بايرن ميونخ في تركه يرحل مجانًا الصيف الذي يليه.