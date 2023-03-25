ترتيب مجموعة تونس بعد الفوز على ليبيا بتصفيات أمم أفريقيا

بهذه النتيجة رفعت تونس رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بعد 3 مباريات حققت فيمه فوزين وتعادل وحيد.

في المقابل تجمد رصيد منتخب ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وضمن ذات المجموعة أصبح منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفوزه على نظيره البوتسواني متذيل الترتيب بهدفين دون رد.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة: