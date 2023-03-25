ترتيب مجموعة تونس بعد الفوز على ليبيا بتصفيات أمم أفريقيا
سحق المنتخب التونسي نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024.
وعلى ملعب "حمادي العقربي" برادس افتتح يوسف المساكني أهداف المنتخب التونسي في الدقيقة 12.
وعزز علي معلول تقدم نسور قرطاج بالهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدفين نظيفين.
وعزز هيثم الجويني تقدم تونس بهدف ثالث في الدقيقة 86.
بهذه النتيجة رفعت تونس رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بعد 3 مباريات حققت فيمه فوزين وتعادل وحيد.
في المقابل تجمد رصيد منتخب ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.
وضمن ذات المجموعة أصبح منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفوزه على نظيره البوتسواني متذيل الترتيب بهدفين دون رد.
وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة: