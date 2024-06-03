اشتباكات بين جماهير الأفريقي والأمن التونسي (فيديو)

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إشعال جماهير الأفريقي عدد كبير من الألعاب النارية ثم إلقائها داخل الملعب ما اضطر الحكم العراقي أحمد كاظم لإيقاف اللقاء.

ودارت اشتباكات قوية بين الأمن وجماهير الأفريقي بسبب إشعال الشماريخ وتوقف اللقاء.