اشتباكات بين جماهير الأفريقي والأمن التونسي (فيديو)
دارت اشتباكات بين مشجعي الأفريقي وقوات الأمن عقب نهاية لقاء الترجي مساء اليوم الأحد على ملعب حمادي العقربي.
وخسر الأفريقي على يد الترجي بنتيجة 1-2 في الجولة الثامنة لمرحلة التتويج بالدوري التونسي.
وسجل ثنائية الترجي يان ساس ورودريغو رودريغيز في الدقيقتين 3 و26 من عمر اللقاء.
ورفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب مرحلة التتويج وأصبح على أعتاب التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري التونسي.
ويحتاج الترجي إلى نقطتين فقط من آخر جولتين بمرحلة التتويج لحسم اللقب بشكل رسمي.
وتوقف رصيد الأفريقي عند 7 نقاط في المركز الأخير ، وفقد الفريق آماله في المشاركات القارية بالموسم المقبل.
وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إشعال جماهير الأفريقي عدد كبير من الألعاب النارية ثم إلقائها داخل الملعب ما اضطر الحكم العراقي أحمد كاظم لإيقاف اللقاء.
ودارت اشتباكات قوية بين الأمن وجماهير الأفريقي بسبب إشعال الشماريخ وتوقف اللقاء.
وذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية أن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق جماهير الأفريقي قبل نهاية اللقاء بعد اشتباكات قوية في مدرجات ملعب حمادي العقربي.
ومن المقرر أن يواجه الأفريقي عقوبة ضخمة بسبب تصرفات جماهيره في لقاء الديربي.