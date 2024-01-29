ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يستعيد الصدارة بالفوز على فيورنتينا
سجل لاوتارو مارتينيز هدفا في الشوط الأول قاد به إنتر ميلان للفوز 1-صفر على مضيفه فيورنتينا اليوم الأحد والعودة لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، علما بأن إنتر تتبقى له مباراة مؤجلة.
وأحرز مارتينيز هدف إنتر، الذي يدربه سيموني إنزاجي، في الدقيقة 14 من المباراة إثر ركلة ركنية.
وأتيحت أمام فيورنتينا فرصة التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة بداعي تعرض مبالا نزولا لعرقلة من قبل الحارس يان سومر، لكن البديل نيكولاس غونزاليس سدد كرة ضعيفة وتصدى لها الحارس.
وصعد إنتر مجددا إلى الصدارة رافعا رصيده إلى 54 نقطة ومتفوقا بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة حتى الآن مقابل 21 مباراة خاضها إنتر.
وتجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أيضا.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: