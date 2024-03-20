حقيقة انتحار صديق نجمة التنس أرينا سابالينكا

رجحت الشرطة في مدينة ميامي الأمريكية أن تكون وفاة اللاعب السابق لمنتخب روسيا البيضاء للهوكي على الجليد كونستانتين كولتسوف، ناجمة عن حالة انتحار.

وأٌعلن الاثنين عن وفاة كولستوف (42 عاما) المعروف بكونه الصديق الحميم لمواطنته أرينا سابالينكا، المصنفة ثانيا في ترتيب لاعبات التنس المحترفات، وذلك في مدينة ميامي الأمريكية، قبل أن تظهر الثلاثاء معطيات جديدة ترجح أن كونستانتان كولستوف أقدم على وضع حد لحياته بإلقاء نفسه من شرفة مقر إقامته في مدينة ميامي.

ونعى الاتحاد البيلاروسي للهوكي لاعبه السابق، فيما قالت مصادر مقربة من أرينا سابالينكا أنها ستشارك في بطولة ميامي المفتوحة لكرة المضرب هذا الأسبوع لكنها لن تتحدث البتة عن الحادثة ولن تعقد أي مؤتمر صحفي طوال فترة المسابقة.

وذكر أرغيميس كولومي، المتحدث باسم شرطة ميامي إن الشرطة تلقت إشعارا يوم الاثنين عند الساعة 12:39 صباحا بالتوقيت المحلي بأن رجلا ألقى بنفسه من شرفة بيته، وبإرسال الشرطة ومكتب جرائم القتل إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، أين حصلت الحادثة، تولت الأجهزة المتخصصة التحقيق في الأمر قبل التأكد من حادثة الانتحار الواضحة للسيد كونستانتين كولتسوف، بحيث لا يشتبه بوجود أي جريمة.