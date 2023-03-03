برشلونة يفوز على ريال مدريد في "كلاسيكو البرنابيو" ويقترب من بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا

وتقدم برشلونة في الدقيقة 26 عندما أهدى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد الكرة إلى فيران توريس لاعب برشلونة الذي مررها سريعا إلى فرانك كيسي الذي سدد باتجاه المرمى لكن الكرة ارتدت من ميليتاو إلى داخل المرمى.

وفي البداية، أشار الحكم المساعد إلى وجود تسلل، لكن الإعادة التلفزيونية عبر حكم الفيديو المساعد كشفت أن كيسي لم يكن متسللا.