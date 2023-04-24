إقالة كريستيان ستيليني من تدريب توتنهام بعد الهزيمة بسداسية أمام نيوكاسل
استغنى نادي توتنهام هوتسبير عن خدمات المدرب المؤقت كريستيان ستيليني بعد هزيمة منكرة 6-1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.
وحل ستيليني محل مواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي الشهر الماضي بينما كان توتنهام في المركز الرابع.
ووجهت هذه الهزيمة ضربة لآمال الفريق اللندني في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.
وقال دانييل ليفي رئيس النادي في بيان رسمي: "تولى كريستيان المسؤولية في مرحلة صعبة من الموسم وأتوجه له بالشكر على الطريقة الاحترافية التي عمل بها هو والطاقم الفني المعاون خلال هذه الفترة".
وكشف دانييل ليفي في بيانه أن مساعد المدرب "ريان ميسون" سيتولى المسؤولية على الفور.
وتركت الهزيمة في ملعب سانت جيمس بارك الفريق متأخرا بفارق ست نقاط عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد.
ولعب توتنهام 32 مباراة مقابل 30 مباراة ليونايتد و31 لنيوكاسل.
وسيتولى ميسون (31 عاما) المسؤولية حتى نهاية الموسم بينما يواصل النادي البحث عن مدرب دائم وكذلك عن مدير لكرة القدم بعد استقالة فابيو باراتيتشي هذا الشهر.
وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها ميسون المسؤولية كمدرب مؤقت حيث سبق له تدريب النادي بعد جوزيه مورينيو في أبريل نيسان 2021.
وكان ستيليني ضمن الطاقم التدريبي لكونتي وقاد المدرب الإيطالي البالغ من العمر 48 عاما الفريق عندما غاب كونتي عن عدد من المباريات بسبب جراحة في المرارة.
وفي غياب كونتي، قاد ستيليني توتنهام للفوز على مانشستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي.
لكنه لم يتمكن من تكرار هذا النجاح بعد تولي المسؤولية خلفا لكونتي، حيث فاز توتنهام في مباراة واحدة فقط أمام برايتون آند هوف ألبيون. وخسر أمام ضيفه بورنموث 3-2 في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستضيف توتنهام منافسه مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل.