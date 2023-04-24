إقالة كريستيان ستيليني من تدريب توتنهام بعد الهزيمة بسداسية أمام نيوكاسل

وتركت الهزيمة في ملعب سانت جيمس بارك الفريق متأخرا بفارق ست نقاط عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

ولعب توتنهام 32 مباراة مقابل 30 مباراة ليونايتد و31 لنيوكاسل.

وسيتولى ميسون (31 عاما) المسؤولية حتى نهاية الموسم بينما يواصل النادي البحث عن مدرب دائم وكذلك عن مدير لكرة القدم بعد استقالة فابيو باراتيتشي هذا الشهر.

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها ميسون المسؤولية كمدرب مؤقت حيث سبق له تدريب النادي بعد جوزيه مورينيو في أبريل نيسان 2021.

وكان ستيليني ضمن الطاقم التدريبي لكونتي وقاد المدرب الإيطالي البالغ من العمر 48 عاما الفريق عندما غاب كونتي عن عدد من المباريات بسبب جراحة في المرارة.

وفي غياب كونتي، قاد ستيليني توتنهام للفوز على مانشستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي.

لكنه لم يتمكن من تكرار هذا النجاح بعد تولي المسؤولية خلفا لكونتي، حيث فاز توتنهام في مباراة واحدة فقط أمام برايتون آند هوف ألبيون. وخسر أمام ضيفه بورنموث 3-2 في وقت سابق من هذا الشهر.

ويستضيف توتنهام منافسه مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل.