أول تعليق من لابورتا على الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وألميريا

علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة ريال مدريد مع ألميريا في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقلب ريال مدريد تأخره 0/2 إلى فوز 3/2 في مباراة درامية، شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما حدث في سانتياغو برنابيو كان مخزيًا، أعتقد أن الفريق التحكيمي يجب أن يستجيب لسلسلة الضغوط التي حدثت طوال الموسم مع الحكام".

وأضاف: "إذا لم يستجيبوا، فإنهم يتركوننا في حالة من القلق الشديد".