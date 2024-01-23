أول تعليق من لابورتا على الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد وألميريا
علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة ريال مدريد مع ألميريا في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.
وقلب ريال مدريد تأخره 0/2 إلى فوز 3/2 في مباراة درامية، شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.
وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما حدث في سانتياغو برنابيو كان مخزيًا، أعتقد أن الفريق التحكيمي يجب أن يستجيب لسلسلة الضغوط التي حدثت طوال الموسم مع الحكام".
وأضاف: "إذا لم يستجيبوا، فإنهم يتركوننا في حالة من القلق الشديد".
وتابع لابورتا ، منتقدًا بشدة الجدل الذي حدث خلال مباراة ريال مدريد: "لقد خسرنا المباراة. هناك التخلي عن الوظائف. على أي حال، أنا سعيد لأننا فزنا بالأمس (على ريال بيتيس)، خضنا مباراة صعبة للغاية ونحن سعداء بالفوز".
وأكد رئيس برشلونة: "نشعر بأننا أقوى ومتماسكين بشكل متزايد، لكن ما نريده وجود مكافآت رياضية في الملعب، نجحنا خلالها في تقليص فارق النقاط، لكن لم نحصد ثمار ذلك بسبب قرار لتقنية الفيديو".
وختم رئيس برشلونة: "أنا متفائل جدًّا؛ لأنني أعتقد أننا سنحصل على مكافأتنا، وأن الفرق المنافسة ستتعثر، تماما كما تعثرنا في بداية الموسم، ما نقوم به هو العمل والقتال يوميا للبقاء في جميع المسابقات ومحاولة الفوز بها".
ويملك برشلونة 44 نقطة من 20 مباراة، ويتأخر بـ7 نقاط عن ريال مدريد الثاني، والذي لعب 20 مباراة أيضا، مقابل 21 مباراة لعبها جيرونا حصد فيها 62 نقطة.
وسيلعب برشلونة، غدا الأربعاء، مع أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس إسبانيا، ثم ثلاثي فياريال وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس في الليغا.