ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يحسم الديربي أمام الاتحاد ويوسع فارق الصدارة
فرض الهلال هيمنته طوال اللقاء، ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد، ويعزز رقمه القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويحكم قبضته على صدارة المسابقة، اليوم الجمعة.
على عكس سير اللعب، تقدم نغولو كانتي بضربة رأس للاتحاد في الدقيقة 12، لكن فريق المدرب جورجي جيسوس لم ييأس لتأخره مبكرا.
وسيطر الهلال، الذي افتقد الهداف ألكسندر ميتروفيتش للإيقاف، على الكرة بصورة سلبية، حتى أدرك صالح الشهري التعادل قبل ست دقائق من الاستراحة بتسديدة منخفضة.
وكاد الاتحاد أن يستعيد تقدمه سريعا، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى ركلة جزاء احتسبت للقائد أحمد حجازي قرب نهاية الشوط الأول.
وتحسن أداء الهلال الهجومي مطلع الشوط الثاني، ليسجل مالكوم بضربة رأس متقنة قرب ساعة من اللعب، قبل أن يختتم المدافع سعود عبد الحميد أهداف فريقه في الدقيقة 67 بتسديدة بعد مهارة فردية رائعة.
وحقق الهلال فوزه رقم 15 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، موسّعا الفارق إلى تسع نقاط مع النصر الذي تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب، أمس الخميس.
وتجمد رصيد الاتحاد، الذي يحل ضيفا على الهلال بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، عند 37 نقطة في المركز الخامس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: