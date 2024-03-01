ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يحسم الديربي أمام الاتحاد ويوسع فارق الصدارة

على عكس سير اللعب، تقدم نغولو كانتي بضربة رأس للاتحاد في الدقيقة 12، لكن فريق المدرب جورجي جيسوس لم ييأس لتأخره مبكرا.

وسيطر الهلال، الذي افتقد الهداف ألكسندر ميتروفيتش للإيقاف، على الكرة بصورة سلبية، حتى أدرك صالح الشهري التعادل قبل ست دقائق من الاستراحة بتسديدة منخفضة.

وكاد الاتحاد أن يستعيد تقدمه سريعا، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى ركلة جزاء احتسبت للقائد أحمد حجازي قرب نهاية الشوط الأول.

وتحسن أداء الهلال الهجومي مطلع الشوط الثاني، ليسجل مالكوم بضربة رأس متقنة قرب ساعة من اللعب، قبل أن يختتم المدافع سعود عبد الحميد أهداف فريقه في الدقيقة 67 بتسديدة بعد مهارة فردية رائعة.